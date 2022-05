Heat e Suns confirmam favoritismo no arranque das meias-finais da NBA

Miami Heat e Phoenix Suns entrararam nas meias-finais do "play-off" da NBA confirmando o estatuto de favoritos que trazem da ronda anterior e da fase regular.

A melhor equipa da Conferência Este, os Miami Heat, bateu os Philadelphia 76ers, por 106-92. Tyler Herro foi o melhor marcador da equipa da Flórida, com 25 pontos. Adebayo fez duplo-duplo, com 24 pontos e 12 ressaltos. O melhor marcador do encontro foi Tobias Harris, dos Sixers, com 27 pontos.

A equipa com melhor registo na Conferência Oeste na fase regular, os Phoenix Suns, venceu os Dallas Mavericks, também no primeiro jogo das meias-finais do "play-off", por 121-114.

Os texanos, mesmo com uma tremenda exibição de Luka Doncic - 45 pontos, 12 ressaltos e oito assistências -, não conseguiram ultrapassar o bloco dos Suns. DeAndre Ayton, com 25 pontos, foi o melhor marcador da equipa do Arizona; Booker marcou 23; Chris Paul chegou aos 19.