Benfica estreia-se na "final four" da Liga Europeia de andebol

O Benfica apurou-se para a "final four" da Liga Europeia de andebol, pela primeira vez, esta terça-feira.

Um empate, por 27-27, no terreno do RK Gorenje Velenje, da Eslovénia, valeu o apuramento, dado que, na primeira mão dos quartos de final, na Luz, o Benfica tinha vencido por 36-29.

Esta é a primeira vez que o Benfica chega às meias-finais da Liga Europa, segunda prova europeia de clubes mais importante.

Pela frente, o Benfica terá: os suíços do Kadetten Schaffhausen ou os polacos do Wisla Plock; os croatas do RK Nexe ou os dinamarqueses do Handbold; e os franceses do Nantes ou os alemães do Magbdeburgo.