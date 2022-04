Tenistas portugueses fazem história no Estoril Open

Os tenistas portugueses Nuno Borges e Francisco Cabral fizeram hoje história ao qualificarem-se para a final do Estoril Open, batendo em dois 'sets' os primeiros cabeças de série, o britânico Jamie Murray e o neozelandês Michael Venus.

No 'court' central do Clube de Ténis do Estoril, a melhor dupla portuguesa da atualidade conseguiu contrariar o favoritismo dos primeiros pré-designados, impondo-se com os parciais de 6-2 e 6-4, em uma hora e 13 minutos.

Nuno Borges e Francisco Cabral, ambos de 25 anos, receberam um 'wild card' da organização para disputar o quadro principal de pares e, na sua estreia num torneio do circuito ATP, tornaram-se nos primeiros portugueses a atingir a final de duplas do Estoril Open.