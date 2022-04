Sporting goleia ACCS e regressa à final da Liga dos Campeões de futsal

O Sporting goleou os franceses do ACCS, por 6-2, e está novamente na final da Liga dos Campeões de futsal

O campeão europeu em título chegou ao intervalo já a vencer por 3-1. Esteban Guerreiro abriu o marcador aos 5 minutos de jogo para os leões, Tomás Paçó aumentou a vantagem aos 11 e Merlim fez o terceiro aos 12 minutos de jogo.

Lutin ainda reduziu para os franceses, com golo aos 18 minutos, antes de Pany Varela, estrela da equipa leonina, ter sido expulso por agredir um adversário. Varela é baixa confirmada para a final.

No segundo tempo, Cavinato, Merlim e Cardinal confirmaram a goleada leonina. Galmim fez o segundo do ACCS, mas os franceses nunca se mostraram capazes de lutar pela passagem. Pelo caminho fica o internacional português Ricardinho, que começou o jogo no banco dos franceses.

O Sporting está novamente na final e aguarda pelo desfecho do Benfica-Barcelona para conehcer o adversário da final.