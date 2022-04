Sixers, Mavericks e Suns continuam em ação na NBA

Os Philadelphia 76ers, os Phoenix Suns e os Dallas Mavericks seguem em frente no "play-off" da NBA, depois de terem resolvido as respetivas eliminatórias ao sexto jogo.

Os Sixers venceram os Toronto Raptors, no Canadá, por 97-132, com três jogadores a registarem "duplo-duplo". Jel Embid marcou 33 pontos e ganhou 10 ressaltos; James Harden marcou 22 e fez 15 assistências; Tobias Harris fez 19 pontos e conquistou 11 ressaltos. Com 25 pontos e 10 ressaltos, Chris Boucher esteve em destaque na despedida dos Raptors da temporada.

Na meia-final do "play-off" da Conferência Este, a equipa de Philadelphia vai defrontar os Miami Heat, sendo que a outra meia-final será disputada entre os Boston Celtics e os Milwaukee Bucks.

Mavericks e Suns marcam encontro a Oeste

Na madrugada de sexta-feira ficou ainda definida uma das meias-finais do "play-off" da Conferência Oeste, entre Phoenix Suns e Dallas Mavericks.

Os Suns eliminaram os New Orleans Pelicans, depois de uma vitória por 109-115. Chris Paul liderou a equipa do Arizona, com 33 pontos e oito assistências.

Os Mavericks tiveram um triunfo mais apertado em Salt Lake City, frente aos Utah Jazz, por 96-98. Luka Doncic, com 24 pontos, nove ressaltos e oito assistências foi o melhor dos texanos, com resposta de Donovan Micthell, dos Jazz, que registou 23 pontos, nove assistências e oito ressaltos.

Suns e Mavericks defrontam-se nas meias-finais, sendo que por definir está o adversário dos Golden State Warriors na outra meia-final. Os Memphis Grizzlies estão com vantagem (3-2) sobre os Minnesota Timberwolves.