Peter Sagan de volta aos treinos

Peter Sagan está de volta aos treinos, após autorização clínica, e prepara o regresso à competição para junho, na Volta à Suíça. O antigo campeão do mundo teve Covid-19 em janeiro e as sequelas da doença limitaram o início da época e o corredor não se apresentou nas melhores condições físicas e psicológicas.

Sagan e a sua nova equipa, a TotalEnergies, decidiram parar e apostar na sua reabilitação total. O eslovaco, de 32 anos, está a recuperar bem, confirma a equipa em comunicado, esta sexta-feira.

O ciclista vai treinar no Utah, nos Estados Unidos, entre 12 de maio e 5 de junho, com o objetivo de se apresentar na Volta à Suíça, a 12 de junho. Depois de ter falhado muitas das clássicas em que costuma ser um dos favoritos, Peter Sagan vai procurar apresentar-se em boa forma já na Volta à Suíça, mas também na Volta a França.

"Estou muito feliz por poder voltar a treinar. Agradeço a toda a equipa TotalEnergies que me apoiou sempre neste período complicado", diz o ciclista, citado pela equipa.

Três vezes campeão do mundo de estrada, Peter Sagan é um dos ciclistas com mais vitórias no pelotão internacional. Depois de cino anos na BORA-hansgrohe, o eslovaco mudou-se para a TotalEnergies. Os seus melhores resultados esta temporada são o 5.º lugar na Milão-Turim e o 4.º lugar na 2.ª etapa da Tirreno-Adriático.