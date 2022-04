Benfica perde e falha final da Liga dos Campeões de futsal

O Barcelona venceu o Benfica, por 5-4, após prolongamento, e está na final da Liga dos Campeões de futsal, onde vai defrontar o Sporting.

As águias venciam por 3-0 ao intervalo, com golos de Tayebi, no primeiro minuto, Rocha aos 9 minutos e Afonso Jesus, aos 17 minutos de jogo.

A reviravolta catalã começou cedo no segundo tempo. Um autogolo de André Sousa recolocou o Barcelona em jogo, que empatou com golos de Ferrão, aos 31 minutos, e Dyego, aos 35.

O brasileiro conseguiu mesmo dar a volta ao marcador, em cima do fim, aos 38 minutos, mas Chishkala ainda empatou para o Benfica no mesmo minuto, levando o jogo para prolongamento.

A formação catalã foi mais forte no prolongamento e Adolfo Fernández qualificou o Barcelona para a final, com um golo aos 55 minutos, a 18 segundo do fim.

A final está marcada para domingo, em Riga, entre Sporting e Barcelona, uma reedição da final do ano passado.