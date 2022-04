Judo. Telma Monteiro tenta 16.ª medalha em 16 europeus

Começa esta sexta-feira o Campeonato da Europa de Judo. Telma Monteiro defende o título europeu na categoria de -57 kg.

A judoca do Benfica, quarta do “ranking”, vai começar contra a vencedora do combate entre a alemã Pauline Starke (35.ª do mundo) e a turca Hasret Bozkurt (98.ª).

Tema Monteiro tenta a 16.ª medalha em 16 participações.

Destaque na equipa das quinas também para Jorge Fonseca, medalha de bronze em Tóquio 2020, que vai tentar o seu primeiro título europeu, depois de já ter sido campeão mundial.

No domingo, o judoca do Sporting vai defrontar nos -100 kg, o vencedor do combate entre o estónio Grigori Minaskin (52.º) e o polaco Piotr Kuczera (67.º).

Já Bárbara Timo, do Benfica e vice-campeã mundial, vai combater contra a britânica Gemma Howell (39.ª) nas -63 kg.

Outros portugueses:

(-78kg) Patrícia Sampaio - Emma Reid

(-66 kg) Francisco Mendes - Samuel Hall

(-60 kg) Rodrigo Lopes - Tornike Tsakadoea

(-52 kg) Joana Diogo - Martina Castagnola

(-48 kg) Catarina Costa - Ramila Aliyeva

(-73 kg) João Crisóstomo - Fábio Basile

(-81 kg) João Fernando - o vencedor do combate entre Bozidar Vucurevic e Adam Kopecky

(-90 kg) Anri Egutidze - Mihael Zgank

Nota para a ausência de Rochele Nunes, que está lesionada.