Estoril Open. João Sousa eliminado na variante de pares

O português João Sousa e o seu parceiro de pares, o uruguaio Pablo Cuevas, foram eliminados nos quartos de final do Estoril Open, que está a decorrer no Clube de Ténis do Estoril.

A dupla lusa-uruguaia cedeu a passagem às meias-finais ao argentino Máximo González, número 32 no “ranking” de pares, e ao sueco André Goransson, 71.º colocado, que venceram o duelo em dois renhidos “sets”, com os parciais de 7-6 (7-3) e 7-5, em 1h37.

Sousa e Cuevas até entraram melhor e chegaram primeiro ao “break” no quinto jogo (3-2), mas não conseguiram aproveitar dois “set points” no nono jogo, permitindo a recuperação dos adversários, que não só evitaram mais três “set points”, como conseguiram a quebra de serviço, antes de fechar no “tie-break”.

No segundo parcial, com o vento por vezes forte a manter-se em jogo, o vimaranense e o parceiro, que figuram no 192.º e 193.º lugares na hierarquia mundial de pares, respetivamente, sofreram novo “break” e, apesar de terem devolvido logo no segundo jogo, cederam no segundo ponto de “break” que enfrentaram quando serviam com o marcador no 5-5.

González e Goransson não desperdiçaram a oportunidade e, ao primeiro “match point”' de que dispuseram, encerraram a discussão pelo acesso às meias-finais.

A dupla marca agora encontro com o sul-africano Raven Klasson e o japonês Ben McLachlan, quartos cabeças de série.

"O ténis tem destas coisas, por vezes jogamos melhor e perdemos. Foi o caso de hoje. Acredito plenamente que tínhamos tudo para vencer não só o primeiro 'set', como o segundo. Fomos claramente superiores, no entanto perdemos, e é o que conta no final do encontro", comentou o único português que venceu o Estoril Open em singulares (2018).