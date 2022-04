Thiem cai na primeira ronda do Estoril Open

O austríaco Dominic Thiem foi eliminado na primeira ronda do Estoril Open, ao perder em dois "sets" frente ao francês Benjamin Bonzi, 58º do "ranking" mundial.

Apesar de ser um dos maiores nomes do torneio, Thiem, atualmente no 93º, está a voltar à competição depois de recuperar de uma grave lesão no pulso, que o afastou dos "courts" durante mais de sete meses.

O antigo número 3 do mundo, em 2020, depois da conquista do US Open, foi eliminado pelos parciais 6-3 e 7-6 (11-9).

Na próxima ronda, Bonzi aguarda pelo desfecho do jogo entre o francês Pierre-Hugues Herbert e o americano Sebastian Korda, a última partida do dia.