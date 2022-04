Fadiga muscular tira Schwartzman do Estoril Open

O tenista argentino Diego Schwartzman desistiu da participação no Estoril Open devido a fadiga muscular, anunciou a organização do torneio.

O número 15 do "ranking" mundial ATP está em Lisboa e, apesar da desistência, vai participar nas atividades do torneio e em clínicas com jovens jogadores.

Fernando Verdasco, ex-top 10 mundial, falhou a qualificação para o quadro principal, mas é o "lucky loser" que fica com a vaga de Schwarzman.

Na segunda ronda da prova, Verdasco mede forças com Pablo Cuevas, que venceu Baena na primeira partida do torneio.