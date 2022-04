Celtics "varrem" Nets do "play-off" da NBA

Os Boston Celtics não deram qualquer hipótese aos Brooklyn Nets de causarem surpresa na NBA e são a primeira equipa a garantir apuramento para as meias-finais do "play-off".

Os Celtics bateram os Nets, em Nova Iorque, na última madrugada, por 112-116, no quarto jogo da 1.ª ronda. A equipa de Ime Udoka é a única que resolveu a eliminatória em quatro partidas.

Jayson Tatum, com 29 pontos e cinco assistências, Jaylen Brown, com 22 pontos e oito ressaltos, e Marcus Smart, com 20 pontos e 11 assistências destacaram-se nos Celtics. Na super equipa dos Nets, recheada de estrelas, destacou-se Kevin Durant, com 39 pontos, nove assistências e sete ressaltos.

A equipa de Brooklyn, que tinha eliminado os Cleveland Cavaliers no "play-in", termina a época prematuramente. Nas meias-finais da Conferência Este, os Celtics vão defrontar o vencedor da eliminatória entre Milwaukee Bucks e Chicago Bulls. Os Bucks, campeões em título, estão a uma vitória de conseguirem o apuramento.

Ainda a Este, os Toronto Raptors bateram os Philadelphia 76ers, por 88-103, e salvaram-se da eliminação. Os Sixers continuam em vantagem, por 3-2. A Oeste, Dallas ganhou vantagem sobre Utah (3-2), ao vencer por 102-77.