Benfica em vantagem nos quartos de final da Liga Europeia de andebol

O Benfica está em vantagem nos quartos de final da Liga Europeia de andebol, ao vencer, em casa, os eslovenos do Gorenje Velenje, por 36-29.

As águias até entraram mal na partida e chegaram ao intervalo a perder por dois, 18-16.

O Benfica esteve a maior parte do jogo atrás no marcador e o resultado apenas escalou em favor das águias a partir do empate a 24. Os encarnados estiveram a vencer por oito golos, e o resultado ficou fechado com uma vantagem do Benfica de sete.

O melhor marcador do jogo foi do Benfica, Petar Djordjic, que marcou nove golos. No Gorenje Velenje, Ibrahim Haseljic marcou seis.

A segunda mão da eliminatória discute-se no dia 3 de maio, na Eslovénia.