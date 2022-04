W52-FC Porto. Dois detidos impedidos de exercer funções

Nuno Ribeiro e José Rodrigues, diretor desportivo e massagista da W52-FC Porto, os dois detidos na sequência da operação Prova Limpa da Polícia Judiciária, foram postos em liberdade, mas com algumas condicionantes.

Ambos têm ambos de se apresentar todas as semanas na esquadra da polícia da área da respetiva residência, não poderão contactar entre ambos e outros envolvidos no processo, assim como não poderão exercer as funções que exerciam antes de serem detidos.

Os dois elementos da equipa W52-FC Porto foram ouvidos esta segunda-feira em tribunal, no Porto.

Após a operação da PJ, a equipa retirou-se do GP “O Jogo” em que estava a participar.

“Foram efetuadas duas detenções e realizadas várias dezenas de buscas domiciliárias e não domiciliárias em diversas regiões do território nacional, visando dirigentes, atletas e instalações de uma das equipas em competição”, revela a nota da Judiciária enviada à redação.

No decurso das diligências, acompanhadas por dois magistrados do Ministério Público, foram apreendidas diversas substâncias e instrumentos clínicos, usados no treino dos atletas e com impacto no seu rendimento desportivo.