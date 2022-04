Rafael Reis conquista Grande Prémio do “O Jogo”

Rafael Reis, da Glassdrive-Q8-Anicolor, venceu o 10.º Grande Prémio do “O Jogo”.

A prova foi totalmente dominada pela Glassdrive, que também venceu a classificação coletiva e dos pontos, por Luís Mendonça, e conquistou três das quatro etapas.

Luís Mendonça, que também venceu na véspera, cortou a meta com o tempo de 3:42.01 horas, com Rafael Reis em segundo, com o mesmo tempo, enquanto Henrique Casimiro (Efapel) chegou em terceiro, a 59 segundos.

Na classificação geral, Rafael Reis foi o primeiro, com 19 segundos de vantagem em relação a Luís Mendonça, segundo, e 1.35 minutos em relação a Joaquim Silva (Efapel), que terminou em terceiro.



A prova ficou marcada pela desistência da FC Porto – W52 devido à investigação da PJ relacionada com doping.