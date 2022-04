Nuno Borges avança para a segunda ronda do Estoril Open

Nuno Borges já tem bilhete para a segunda ronda do Estoril Open.

O tenista português, atual 131.º classificado do "ranking" ATP, que recebeu "wild card" para o quadro principal do torneio, beneficiou da desistência do espanhol Pablo Andújar, número 82 mundial, para seguir em frente.

Andújar desistiu quando Borges estava em vantagem no encontro. O português tinha vencido o primeiro "set" por 6-4 e já tinha quebrado o serviço do espanhol no segundo, ao cabo de uma hora e dois minutos.

Na segunda ronda do Estoril Open, Nuno Borges terá pela frente o vencedor do duelo entre o norte-americano Frances Tiafoe, número 29 da hierarquia mundial, e o sérvio Dusan Lajovic, número 78.