João Sousa derrota finalistas do Open da Austrália

João Sousa e Pablo Cuevas causaram a primeira grande surpresa no Estoril Open, ao derrotar a dupla finalista do Open da Austrália, na 1.ª ronda do torneio de pares.

A dupla luso-uruguaia venceu os australianos Matthew Ebden e Max Purcell, em dois sets, por 6-4 e 6-3.

Ebden e Purcell este ano já venceram o Open de Houston, em terra batida, e entraram no Estoril com estatuto de segundos cabeças-de-série.

Na 2.ª ronda Sousa e Cuevas vão defrontar os vencedores do jogo entre Federico Coria/Benoit Paire e Maximo González/Andre Goransson.

João Sousa, vencedor do Estoril Open em 2018, em singulares, não tem qualquer título ATP na variante de pares.