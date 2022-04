Federação de Ciclismo aguarda “serenamente” operação da PJ contra doping

A Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) aguarda “serenamente o desenrolar do processo” que levou à detenção de, pelo menos, duas pessoas.

“A Federação Portuguesa de Ciclismo tomou conhecimento pela comunicação social de uma operação desencadeada pela Polícia Judiciária junto da equipa continental W52-FC Porto. Não é o momento para comentar este caso concreto, na medida em que não existem informações detalhadas sobre o que estará em causa. Cabe-nos aguardar serenamente o desenrolar do processo, confiando na independência das entidades que lideram as averiguações”, escreve a FPC, em comunicado.

A Federação reafirma que “condena frontalmente toda e qualquer atividade tendente a adulterar a verdade desportiva”.

A FPC lembra que está em vigor “o Convénio para a Proteção e Valorização do Ciclismo Profissional em Portugal. Trata-se de um documento que funciona como manual prático de autorregulação de todo o ecossistema do ciclismo profissional português, estabelecendo normas de exclusão para os prevaricadores, aceites por todos”.

Certo é que a equipa da W52-FC Porto não se apresentou este domingo na partida da terceira etapa do Grande Prémio "O Jogo", em Vila Nova de Paiva.

A Polícia Judiciária levou a cabo várias dezenas de buscas numa operação destinada à deteção de métodos proibidos e substâncias ilícitas em provas de ciclismo. Foram detidas duas pessoas.

“Foram efetuadas duas detenções e realizadas várias dezenas de buscas domiciliárias e não domiciliárias em diversas regiões do território nacional, visando dirigentes, atletas e instalações de uma das equipas em competição”, revela uma nota enviada à redação.

No decurso das diligências, acompanhadas por dois magistrados do Ministério Público, foram apreendidas diversas substâncias e instrumentos clínicos, usados no treino dos atletas e com impacto no seu rendimento desportivo.

A PJ não indica qual a equipa visada nestas buscas, mas a CNN Portugal está a avançar que os detidos são o diretor da equipa de ciclismo do FC Porto (W52), Nuno Ribeiro, e o diretor desportivo União Ciclismo da Maia, José Ribeiro.