Djokovic perde final de torneio em Belgrado

O russo Andrey Rublev, segundo cabeça de série e oitavo do “ranking” mundial ATP, conquistou o torneio de ténis de Belgrado, ao vencer na final o sérvio Novak Djokovic, em três sets.

Rublev bateu o primeiro favorito e líder mundial, por 6-2, 6-7 (4-7) e 6-0, após 2h30 de jogo.

Esta foi a primeira final do ano para Djokovic, que no início de 2022 se viu envolvido na polémica no Open da Austrália, de onde foi deportado, depois de ter prestado falsas declarações e por não estar vacinado contra a Covid-19.

Djokovic chegou a perder a liderança mundial para Daniil Medvedev, entretanto recuperada, enquanto Rublev é oitavo na hierarquia mundial e este domingo conquistou o 11.º título da carreira, depois de neste ano já ter vencido em Marselha e no Dubai.