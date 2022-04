Carreño-Busta e Cameron Norrie desistem do Estoril Open

O tenista Pablo Carreño-Busta, campeão do Estoril Open em 2017, desistiu de voltar ao Clube de Ténis do Estoril para disputar a edição deste ano. O espanhol é substituído pelo francês Richard Gasquet.

O atual número 19 do mundo apurou-se, esta sexta-feira, para as meias-finais do ATP 500 de Barcelona, optando por não competir em Portugal.

Graças à desistência de Carreño-Busta, que alegou cansaço, o gaulês Gasquet, também antigo vencedor do Estoril Open em 2015, ganhou o acesso direto ao quadro principal.

Quem também desistiu foi o tenista britânico Cameron Norrie. O seu lugar vai ser ocupado por um "lucky loser" da fase de qualificação.

Norrie, que estava a disputar o ATP 500 de Barcelona, perdeu sexta-feira nos quartos de final diante o australiano Alex de Minaur, e, segundo a organização, não terá conseguido viajar atempadamente para Portugal, devido às más condições climatéricas.



A principal prova lusa de ténis arranca na segunda-feira, prolongando-se até 1 de maio.

[atualizado às 16h24]