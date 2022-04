Embiid dá vitória aos Philadelphia 76ers ao cair do pano

Joel Embiid, jogador dos Philadelphia 76ers, marca de triplo, a poucos segundos do fim, para dar a terceira vitória consecutiva aos Sixers, que vencem, por 101-104, os Toronto Raptors e estão a apenas uma vitória de seguir em frente nos "play-offs" da NBA.

O poste camaronês, candidato a MVP da fase regular, alcançou um duplo-duplo, com 33 pontos e 13 ressaltos, tal como os colegas James Harden, com 19 pontos e dez assistências, e Tobias Harris, com 11 pontos e 12 ressaltos.