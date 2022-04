Tenistas russos banidos de Wimbledon

Os tenistas russos vão ser banidos e impossibilitados de disputar o torneio de Wimbledon, avança a Sportico, citada pela Reuters.

Caso se confirme a decisão, dois tenistas do "top-10" do "ranking" ATP não poderão participar no torneio mais antigo do mundo da modalidade. Daniil Medvedev, finalista vencido no Open da Austrália, é segundo classificado na hierarquia mundial de ténis e Andrey Rublev é oitavo.

No feminino, Anastasia Pavlyuchenkova é 15.ª do "ranking" WTA. A "All England Lawn Tennis & Croquet" (AELTC), organização responsável pelo torneio de Wimbledon, esteve em conversações com o governo britânico para discutir a participação de atletas russos e bielorussos.

Os responsáveis pela prova anunciaram que a decisão deve ser tomada em meados de maio, antes do inicio da competição, entre 27 de junho e 10 de julho.

No que aos atletas bielorussos diz respeito, a informação não garante que estes sejam banidos.

Em março, na sequência do início da invasão da Ucrânia pela Rússia, a Federação internacional (ITF), assim como as Associações de Tenistas Profissionais Masculino e Feminino (ATP e WTA, respetivamente) impediram os russos e bielorrussos de competir sob o nome ou bandeira dos seus países.