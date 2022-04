NBA. Gestos obscenos valem multa de 50 mil dólares a Kyrie Irving

Num comunicado divulgado na terça-feira, o presidente de operações da liga de basquetebol norte-americana revelou que Kyrie foi sancionado por fazer "gestos obscenos no campo e de insultar os espectadores".

A NBA multou Kyrie Irving, jogador dos Brooklyn Nets, em 50 mil dólares (cerca de 46.162 euros) por gestos obscenos aos adeptos dos Boston Celtics, no jogo de domingo, o primeiro da 1.ª ronda do "play-off" da Conferência Este.

O base dos Nets foi insultado durante grande parte da derrota, por 115-114, contra os Boston Celtics, e reagiu da mesma forma com os adeptos da equipa onde jogou entre 2017 e 2019. Os Celtics lideram a série com uma vitória. As equipas defrontam-se, novamente, na madrugada de quinta-feira.

Depois do jogo, o jogador de 30 anos falou aos jornalistas sobre o sucedido. "Quando as pessoas te insultam, há um limite suportável que posso aguentar enquanto competidor", disse após ter anotado 39 pontos.

O jogador, que noutras épocas já se tinha queixado do tratamento que recebia no pavilhão dos Celtics, chegou a denunciar insultos racistas vindos das bancadas do TD Garden.