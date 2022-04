Hóquei em Patins. Benfica quer repetir final da Taça por "erro gravíssimo"

Apoiado "pelas imagens da transmissão televisiva", o Benfica diz "ter existido um erro de direito gravíssimo no primeiro golo. Um erro que não pode ser tolerado e que justifica a repetição do jogo".

O Benfica exige a repetição da final da Taça de Portugal, por um "erro de direito gravíssimo" na validação do primeiro golo do Porto, que venceu por 5-1.

Em causa está o golo apontado por Gonçalo Alves, aos três minutos, que começou por ser validado, anulado e, depois, por fim, confirmado pela equipa de arbitragem. O hoquista do Porto terá prosseguido o lance quando o jogo estava interrompido, pela marcação de uma falta para os 'azuis e brancos'.

"O Sport Lisboa e Benfica, que há mais de 100 anos compete apaixonada e ininterruptamente na modalidade, aguarda por uma decisão célere do processo, convicto da total razão que lhe assiste, em defesa intransigente da verdade desportiva, da credibilidade do hóquei em patins em Portugal e do respeito pelos adeptos", remata o Benfica.

O FC Porto somou a 18.ª conquista da Taça de Portugal, mais três do que o Benfica.

Os encarnados, que já se haviam queixado do lance, não compareceram na cerimónia de atribuição das medalhas.