Dominic Thiem perde no regresso a torneios ATP, a uma semana do Estoril Open

O tenista austríaco Dominic Thiem perdeu no regresso ao circuito ATP, ao fim de dez meses, no Open da Sérvia, esta terça-feira, a uma semana da participação no Estoril Open.

O antigo número três mundial, que se lesionou no pulso direito em junho de 2021, competiu pela primeira vez, desde então, no Challenger de Marbella, em Espanha, em que perdeu logo à primeira ronda. Em Belgrado, no circuito principal, teve a mesma sorte.

Thiem, atual 54.º classificado do "ranking" ATP, perdeu diante do australiano John Millman, núermo 80, em três sets, pelos parciais de 6-3, 3-6 e 6-4. Encontro que durou duas horas e 34 minutos.

Na próxima semana, Thiem vai disputar o quadro principal do Estoril Open, para o qual recebeu um "wild card". Está na mesma situação que o português João Sousa, que, esta terça-feira, também perdeu na primeira ronda do Open da Sérvia.