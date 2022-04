Benfica bate Sporting e aproxima-se da liderança no futsal

O Benfica recebeu e bateu o Sporting, por 3-2, esta terça-feira, a contar para a 22.ª jornada do campeonato nacional de futsal.

Jacaré abriu o marcador aos 13 minutos e Arhur ampliou com um bis aos 16 e 19 minutos. Perto do final, Merlim e Cavinato reduziram para o Sporting, no entanto, os três pontos não saíram do Pavilhão da Luz.

Apesar da derrota, o Sporting segura a liderança. Contudo, o Benfica aproxima-se: está, agora, a quatro pontos, à falta de quatro jornadas para o final da fase regular do campeonato.