"Ranking" WTA. Top-10 com uma entrada, Iga Swiatek continua líder

Garbiñe Muguruza, tenista espanhola, sobe à nona posição do "ranking" WTA, na única alteração no top dez da lista liderada por Iga Swiatek, polaca de 20 anos.

Muguruza, antiga número um do "ranking", escalou um lugar, o suficiente para estar, novamente, entre as dez melhores tenistas do mundo.

A troca entre a espanhola de 28 anos e Ons Jabeur, que agora é décima, foi a única mexida nos primeiros 37 lugares da lista.

O posto mais alto do "ranking" continua a pertencer a Iga Swiatek, que ocupa esta posição desde que Ashleigh Barty se reformou. O pódio é completado com Barbora Krejcikova, checa, em segundo, e Paula Badosa, espanhola, em terceiro.