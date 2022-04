Basquetebol. Benfica vence Sporting no último segundo

Um cesto de Aaron Brussard a 0,5 segundos do fim, à meia-volta e rodeado de adversários, virou a partida a favor do Benfica diante do Sporting (79-78) na quarta jornada do Grupo A do campeonato de basquetebol.

BASQUETEBOL - 2ª Fase

Grupo A

4ª Jornada

Grupo A

Benfica 79-78 Sporting

17 Abr

Oliveirense - FC Porto 18h00

5ª Jornada

23 Abr

Sporting - Oliveirense 17h30

FC Porto - Benfica 21h00

Classificação

1- Benfica (2277-1776) 49 pontos

2- FC Porto (1835-1576) 44

3- Sporting (2203-1861) 45

4- Oliveirense (1909-1853) 39

Grupo B

4ª Jornada

Imortal 78-80 CAB Madeira

18 Abr

Póvoa - Lusitânia 18h00

5ª Jornada

23 Abr

Lusitânia - Imortal 16h00

CAB Madeira - Póvoa 18h00

Classificação

1- CAB Madeira (2070-2067) 41 pontos

2- Imortal (2028-2063) 38

3- Lusitânia (1933-2055) 36

4- Póvoa (1766-1938) 35

GRUPO C

4ª Jornada

Ovarense 101-93 Vitória Guimarães

Académica 69-84 Illiabum

5ª Jornada

23 Abr

Vitória Guimarães - Académica 15h00

Illiabum - Ovarense 18h00

Classificação

1 - Ovarense (2013-2079) 37 pontos

2 - Vitória Guimarães (2031-2238) 35

3 - Illiabum (1993-2121) 33

4 - Académica (1905-2336) 28