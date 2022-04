Hawks e Pelicans a uma vitória dos "play-offs" da NBA

CJ McCollum foi o principal destaque da equipa vencedora, ao anotar 32 pontos, seis ressaltos e sete assistências. Os Pelicans vão disputar com os Los Angeles Clippers, que perderam na quarta-feira , a última vaga de "play-offs" na conferência Oeste.

No Oeste, os New Orleans Pelicans venceram, por 113-103, os San Antonio Spurs, que falham a fase decisiva da época pelo terceiro ano consecutivo.

New Orleans Pelicans e Atlanta Hawks vencem os encontros da madrugada desta quinta-feira e ficam a uma vitória dos "play-offs" da NBA.

Trae Young aproxima Hawks do regresso

Os Atlanta Hawks triunfaram diante dos Charlotte Hornets, por 132-103. Os 26 pontos de LaMelo Ball não foram suficientes para manter vivo o sonho dos Hornets de ir, pela primeira vez em seis anos, aos "play-offs" da NBA.

Na equipa vencedora o destaque foi Trae Young, com um "double-double" de 24 pontos e 11 assistências. Os Atlanta Hawks, finalistas da conferência Este em 2021, vão discutir, com os Cavaliers, derrotados na quarta-feira, o oitavo posto de "play-off" do Este.

Os últimos jogos do "play-in", que opõem New Orleans Pelicans a Los Angeles Clippers e Cleveland Cavaliers a Atlanta Hawks, serão jogados na sexta-feira. No sábado, começam os "play-offs".