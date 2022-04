Telma Monteiro encontra-se bem, após o "maior susto" da vida

A judoca Telma Monteiro confirmou, esta quarta-feira, que está bem e apenas com "alguns hematomas e dor no corpo", depois do acidente de viação em que esteve envolvida na terça-feira, que descreveu como "o maior susto" da sua vida.

"Foi o maior susto da minha vida, num momento achei mesmo que era o fim. Mas o mais importante é que tudo terminou da melhor forma. Felizmente tirando alguns hematomas e dor no corpo, estou bem, estamos todos bem", escreveu a judoca no Instagram.

Telma Monteiro, que se encontrava a estagiar com a equipa do Benfica, teve um acidente na autoestrada A23, quando seguia numa carrinha com mais judocas da seleção e do clube - Bárbara Timo e Rodrigo Lopes -, uma funcionária de um clube e uma atleta da formação do Benfica.

Do acidente resultaram pequenas mazelas. A funcionária sofreu uma fratura num dedo de uma mão e foi encaminhada, juntamente com os judocas, para o hospital Amato Lusitano, em Castelo Branco, onde foram observados e realizaram exames.

"Sou uma apaixonada pela vida e estou extremamente grata por ter acordado esta manhã para mais um dia. É só a vida a nos lembrar mais uma vez a bênção que é estar aqui e que não podemos deixar nada por fazer, nada por dizer", escreveu, ainda, a medalhada de bronze em -57 kg nos Jogos Olímpicos Rio 2016.