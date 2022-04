FC Porto vence Sporting e sobe ao segundo lugar no campeonato de basquetebol

O FC Porto foi até ao Pavilhão João Rocha, em Lisboa, vencer o Sporting, por 77-66, em jogo da terceira jornada da segunda fase do campeonato nacional de basquetebol.

Mike Fofana, do Sporting, esteve em destaque com 21 pontos, mas não evitou a derrota. No FC Porto, Charlon Kloof marcou 15.



O Sporting chegou ao intervalo a vencer por 36-35, mas o Porto entrou mais forte na segunda parte, vencia por 57-50 no final do terceiro período e fechou o resultado em 77-66, com 11 pontos de vantagem para os leões.

O Porto subiu ao segundo lugar do campeonato, com os mesmos 44 pontos que o Sporting, mas agora com vantagem no confronto direto. O líder é o Benfica, com 47 pontos.