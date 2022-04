Westbrook e o ano nos Lakers: "Não me deixaram ser eu"

"É triste, para ser honesto, porque nunca tinha tido problemas com outros treinadores. Não sei qual era o problema dele comigo", desabafa o base.

Findada a época dos Los Angeles Lakers, Frank Vogel, treinador de 48 anos, foi a primeira vítima do fracasso desta temporada. Sobre o técnico norte-americano, despedido esta segunda-feira , Westbrook tem algumas críticas a apontar à relação entre ambos.

Relação com Frank Vogel

Russel Westbrook disputou 78 jogos nesta temporada, que terminou com médias, por jogo, de 18,5 pontos, 7,1 assistências e 7,4 ressaltos, valores bem distantes daqueles que o base conseguiu em anos anteriores, como o próprio reconheceu. "Não foi a minha melhor época", acrescenta.

Sobre os colegas de equipa, nomeadamente Anthony Davis e LeBron James, Westbrook, refere que nunca se sentiu bem complementado com os colegas e, apesar das estrelas da equipa terem pedido para dar liberdade a Russel Westbrook, tal "não foi verdade".

O jogador mais bem pago dos Lakers diz que nunca teve oportunidade de mostrar o seu potencial. "Não me foi dada a oportunidade de fazer o que sei, ou que posso fazer, pela equipa e pela organização", assume.

Rumores infundados afetaram Westbrook

Russel Westbrook, mesmo tendo admitido que a relação com o treinador não era a melhor, acredita que a informação falsa que era divulgada teve responsabilidade na má época do base.

"As histórias sobre mim que eram divulgadas, quer sobre a minha relação, quer com o treinador, quer com os adeptos ou o staff, obrigavam-me a ter, constantemente, de lutar contra elas", adita.

Futuro por definir



O MVP da fase regular da liga em 2017 tem mais um ano de opção no contrato, que pode ser exercida pelo jogador, sobre a qual, Westbrook, foi lesto em responder. "Eu vou tomar a decisão, por isso é que opção do jogador", atira.

Ainda assim, e apesar das fortes críticas, o atleta que foi selecionado nove vezes para o jogo dos "All-Star", gostava de jogar com LeBron James e Anthony Davis. "Espero ter uma oportunidade de fazer alguma coisa com eles", refere o Westbrook. Na última época os três só disputaram, em simultâneo, 21 jogos, fruto das lesões.