Telma Monteiro entre os feridos em acidente de carro em Castelo Branco

A judoca Telma Monteiro é uma das feridas num acidente de viação na A23, em Castelo Branco, que feriu mais cinco pessoas. A notícia foi avançada pelo "Jornal de Notícias" e confirmadapela Renascença.

A medalhista olímpica foi encaminhada para o Hospital Amato Lusitano, mas apenas para exames de despiste, uma vez que se encontra bem.

Seguiam na mesma viatura a judoca luso-brasileira Bárbara Timo, e o judoca Rodrigo Lopes, para além de uma jovem da formação do Benfica e uma funcionária de um clube local que ia a conduzir e que sofreu uma fratura num dedo de uma mão.

O alerta do acidente foi dado às 18h24 e envolveu dois veículos ligeiros e um pesado de mercadorias.

Dos seis feridos, uma rapariga de 18 anos é considerada grave. A operação mobilizou 13 operacionais, sete viaturas da GNR e os bombeiros de Castelo Branco e já foi dada como finalizada.

Telma Monteiro, de 36 anos, venceu a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. Em janeiro, a judoca conquistou a medalha de bronze no GP de Portugal e venceu o ouro no Grand Slam de Abu Dhabi.