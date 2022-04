Piloto russo que fez saudação nazi fica sem licença italiana

Artem Severiukhin, piloto russo de 15 anos que fez uma saudação nazi em Portimão, viu-lhe revogada a licença italiana, que utilizava para participar em torneios internacionais.

Enquanto a FIA ainda está a investigar o incidente, o Automóvel Clube de Itália reagiu primeiro ao revogar a licença.

"O gesto foi inqualifiável e inaceitável. A direção decidiu, de imediato, retirar a licença a Artem Severiukhin e remeteu o caso para a justiça desportiva para avaliar mais sanções. O piloto mostrou falta de respeito pelos valores que inspiram todos os desportos", afirma.

O órgão federativo explica ainda como é que o piloto conseguiu a licença italiana: "Os regulamentos da FIA conferem aos jovens pilotos liberdade de movimento entre as federações internacionais, para que cresçam profissionalmente nesses países. A Itália tem uma forte tradição em lançar jovens pilotos".

O piloto russo de karting, de 15 anos, Artem Severiukhin celebrou a vitória na primeira corrida do Europeu de Karting, em Portimão, com uma saudação nazi. Decorria a cerimónia do pódio e enquanto tocava o hino italiano, Severiukhin fez a saudação, seguida de um riso descontrolado.

Severiukhin compete no escalão 11-15 anos do Europeu de Karting com licença italiana, uma vez que a Federação Internacional do Automóvel (FIA) impediu os pilotos russos de correrem com a bandeira do seu país, na sequência da invasão da Ucrânia, por parte das forças militares russas.

Em declarações à Renascença, Ni Amorim, presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), lamentou o gesto do piloto.

"Ficamos tristes com o gesto que o piloto fez, não nos revemos minimamente naquilo. Há regras na FIA para que os pilotos russos possam correr, que não foram cumpridas. Quem fez a distribuição de prémios foram elementos da FIA que estavam em Portimão, nomeadamente o presidente da comissão dos kartings a nível internacional", afirmou.