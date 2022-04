Kim Clijsters abandona de vez o ténis profissional

A belga Kim Clijsters, ex-número um mundial feminina e vencedora de quatro títulos do "Grand Slam", anunciou que vai abandonar de vez o ténis profissional, após ter tentado regressar nos últimos dois anos.

"Decidi não jogar mais torneios oficiais. Obrigado a todos aqueles que me apoiaram nos últimos dois anos. Mal posso esperar para ver que novas aventuras se cruzarão meu caminho", escreveu a belga, de 38 anos, na rede social Instagram, num texto acompanhado por uma fotografia na qual aparece com a família.

A última partida oficial de Clijsters remonta a 7 de outubro de 2021, dia em que foi eliminada na primeira ronda do torneio de Indian Wells, nos Estados Unidos, diante da checa Katerina Siniakova.

Em 2007, Clijsters anunciou, pela primeira vez, que iria deixar o ténis, mas, dois anos depois, regressou para conquistar três dos quatro títulos do 'Grand Slam' que tem na carreira -- US Open em 2009 e 2010, além do primeiro em 2005, e o Open da Austrália em 2011 -, pouco antes de voltar a renunciar à modalidade.

Em 2020, anunciou o regresso aos 'courts', mas com a paragem no circuito causada pela pandemia de covid-19, acabou por participar em poucos torneios.