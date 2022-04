Dominic Thiem confirmado no Estoril Open

Dominic Thiem, um dos grandes nomes do ténis mundial, tem presença confirmada no Estoril Open. O tenista austríaco recebe o segundo "wild card" da organização, depois de o primeiro ter sido entregue a João Sousa.

Antigo número três do mundo, vencedor do US Open em 2020, duas vezes finalista em Roland Garros, Thiem está numa fase de reabilitação da carreira, depois de ter sofrido várias lesões e estará na terra batida do Clube de Ténis do Estoril para recuperar ritmo competitivo. No entanto, apesar do tempo de inatividade, a qualidade e o estatuto de Thiem fazem dele um potencial candidato ao triunfo.

O austríaco, de 28 anos, tem 17 títulos conquistados no circuito ATP, 10 dos quais em terra batida. Thiem junta-se a um quadro já bem recheado de tenistas de peso, desde logo com dois "top-10": Auger-Aliassime e Cameron Norrie.

O torneio português também já tem confirmadas as presenças de Diego Schwartzman, Pablo Carreño Busta, Marin Cilic, Frances Tiafoe, Tommy Paul, Albert Ramos, entre muitos outros. O Estoril Open acontece entre 23 de abril e 1 de maio.