"Ranking" ATP. Gastão Elias sobe 17 postos depois da vitória em Oeiras

Gastão Elias continua a subir no "ranking" mundial de ténis. O tenista da Lourinhã escalou 17 lugares para se tornar no 156.º classificado da lista. Elias subiu, pela terceira atualização consecutiva, depois de ter voltado a vencer em Oeiras, sendo que a segunda vitória terá efeitos no "ranking" da próxima segunda-feira. João Sousa mantém o estatuto de melhor tenista português, depois de subir três posições, que fazem dele o 87.º melhor classificado. O único tenista português no "top-200" que não melhorou a posição foi Nuno Borges. O maiato desceu seis lugares e é agora 149.º. Reilly Opelka atinge máximo de carreira Reilly Opelka, tenista norte-americano, atinge máxima classificação da carreira ao alcançar o 17.º posto do "ranking" ATP. Opelka sobe uma posição depois de ter vencido, no domingo, o torneio de Houston, ao bater, na final, o compatriota John Isner, por 6-3 e 7-6 (9-7). O tenista de 24 anos não foi o único norte-americano a atingir o mais alto posto da carreira. Também Frances Tiafoe (28.º), Tommy Paul (33.º) e Jenson Brooksby (35.º) subiram na classificação e estão, agora, no lugar mais alto das respetivas carreiras. "Top-10" sem alterações Nos dez primeiros lugares da tabela não se produziu nenhum alteração. Novak Djokovic, tenista sérvio, continua em primeiro, seguido do russo Daniil Medvedev, que ocupa o segundo lugar, e de Alexander Zverev, alemão que fecha o pódio. Em nono lugar mantém-se Felix Auger-Aliassime, canadiano de 21 anos, que entre 23 de abril e 1 de maio vai estar em Portugal no Estoril Open, tal como Diego Schwartzman, atual número 16 do "ranking".

David Goffin com o maior salto David Goffin foi o que mais posições subiu na mais recente atualização do "ranking" mundial de ténis. O tenista belga ocupa, agora, a 47.ª posição, tendo escalado 27 lugares, que, ainda assim, o colocam bem distante daquele que foi o máximo de carreira do atleta de 31 anos, o 7.º lugar alcançado em 2017.