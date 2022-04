Sporting perde com Oliveirense e pode cair para terceiro no basquetebol

A Oliveirense recebeu e bateu o Sporting, por 69-66, este sábado, em jogo da segunda jornada do Grupo A da fase final da Liga de basquetebol.

Foi uma inédita segunda derrota consecutiva, esta época, para os campeões nacionais, que na jornada anterior tinham perdido com o Benfica, em casa, por 76-90.

Shaun Willett (duplo-duplo de 21 pontos e 12ressaltos) e Ricardo Monteiro (16 pontos) foram os melhores marcadores da equipa de Oliveira de Azeméis. Diogo Ventura (16 pontos) foi o melhor do Sporting.



O Sporting pode cair para o terceiro lugar do grupo de apuramento do campeão. Acontecerá se o FC Porto derrotar o Benfica, no domingo.

BASQUETEBOL - 2ª Fase