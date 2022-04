Benfica derrota FC Porto e reforça liderança no basquetebol

O Benfica consolidou a liderança da Liga portuguesa de basquetebol, este domingo, ao receber e vencer o FC Porto, por 79-63, em jogo da segunda jornada do grupo A da 2.ª fase.

Os benfiquistas Frank Gaines, com 18 pontos, foi o melhor marcador do encontro. Do lado do FC Porto o destaque foi para Jonathan Arledge, com 13.

Os dragões entraram melhor no jogo e aos cinco minutos venciam por claros 2-11. No entanto, e já depois de uma reviravolta para cada lado, o Benfica conseguiu chegar ao intervalo a vencer (38-34).

Vários erros seguidos por parte do FC Porto permitiram ao Benfica e chegar ao final do terceiro quarto a vencer por 59-45. No derradeiro parcial, o Benfica conseguiu manter a vantagem de 14 pontos.