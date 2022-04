Hóquei em patins. FC Porto derrota Benfica e conquista Taça

O FC Porto conquistou a Taça de Portugal de hóquei em patins, a 18.ª do seu historial, depois de vencer o Benfica por 5-1 na final, em jogo disputado no Multiusos de Paredes.

No jogo decisivo, Gonçalo Alves foi a principal figura ao apontar três golos, cabendo a Xavi Barroso e Carlo di Benedetto anotarem os outros tentos dos dragões.

Já o único golo dos encarnados foi marcado por Carlos Nicolía.

Com este triunfo, o FC Porto, recordista de troféus na Taça de Portugal, somou o 18.º ceptro e sucede à Oliveirense como vencedor na prova, enquanto o Benfica continua com 15 taças no palmarés.