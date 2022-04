Benfica protesta final da Taça de Portugal de hóquei em patins

O Benfica protestou o jogo da final da Taça de Portugal de hóquei em patins, que perdeu para o FC Porto, este sábado, por 5-1.

Em comunicado no site oficial, o clube da Luz esclarece que o protesto se deve a "um erro técnico grave no primeiro golo do jogo".

"Em função deste protesto, o Sport Lisboa e Benfica considerou não estarem reunidas as condições para marcar presença na cerimónia de atribuição de medalhas", pode ler-se na nota oficial do Benfica.

O FC Porto conquistou a Taça de Portugal, este sábado, ao vencer o Benfica, por 5-1, na final, disputada no Multiusos de Paredes.

Com este triunfo, o FC Porto, recordista de títulos na Taça de Portugal, somou o 18.º troféu da da "prova rainha" e sucede à Oliveirense como vencedor na prova. O Benfica continua com 15 taças no palmarés.