Serena Williams anuncia regresso em Wimbledon

Serena Williams anunciou, esta quinta-feira, que vai regressar ao ténis, em Wimbledon, que se realiza entre 7 de junho e dez de julho.

A tenista norte-americana, lesionada desde junho do ano passado, confessou, no Instagram, em conversa com o "quarterback", da NFL, Aaron Rodgers, que o regresso está para breve. "Temos [Serena e Rodgers] falado muito sobre o meu regresso e ele tem me motivado e preparado para Wimbledon, mal posso esperar", disse nas redes sociais.



Sobre a data do regresso, e após ser questionada sobre a hipótese de jogar na terra natal, no US Open, a atual número 246 do "ranking" WTA lembrou o torneio onde já venceu sete vezes. "Wimbledon é primeiro que o US Open, quero jogar lá primeiro. Estou entusiasmada!"

A lesão na perna impediu a atleta de 40 anos de alcançar o recorde de tenista com mais vitórias em Grand Slams. Serena tem 23, menos um que a recordista Margaret Court, antiga tenista australiana.

Ex-treinador trabalha com Simona Halep

Na quinta-feira, Patrick Mouratoglou, o antigo treinador de Serena Williams, confirmou que tinha começado a treinar Simona Halep. "Nos últimos oito meses percebi como sinto a falta de ser treinador. Ainda tenho muito para dar", disse o francês.

Mouratoglou treinava Serena desde 2012, mas revelou que só começou a treinar Halep depois de falar com a norte-americana. "Tive uma conversa com a Serena e a porta abriu-se, pelo menos no curto prazo, para trabalhar com outra pessoa”, acrescentou.