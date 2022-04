Ruben Guerreiro é agora o melhor português na Volta ao País Basco

O ciclista espanhol Carlos Rodríguez venceu esta sexta-feira a quinta etapa da Volta ao País Basco em bicicleta, ao cortar a meta sete segundos antes do colombiano Daniel Martínez, seu colega de equipa na INEOS e segundo na tirada.

Rodríguez, de 21 anos, cumpriu os 163,8 quilómetros entre Zamudio e Mallabia em 4:07.09 horas, seguido de Martínez, a sete segundos, e do belga Remco Evenepoel, que levou mais nove segundos do que o vencedor a chegar à meta, instalada no fim de uma 'rampa' não categorizada.

O ciclista da Quick-Step Alpha Vinyl é agora o novo líder da geral, após o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), até aqui camisola amarela, ter 'desaparecido' da frente na seleção final, acabando a 1.15 minutos.

Evenepoel lidera com dois segundos de margem para Martínez, que tinha vencido a quarta etapa, tendo 21 segundos de avanço para o terceiro, o espanhol (e basco) Ion Izagirre (Cofidis).

Em 11.º, a 1.07, chegou o português Ruben Guerreiro (EF Education-Easy Post), agora o melhor luso na geral, em 31.º, a nove minutos.

O dia ficou decidido pelo ataque, a cerca de 14 quilómetros, do jovem espanhol, que deixou para trás o seu companheiro de fuga e compatriota Marc Soler (UAE Emirates) e aguentou a perseguição de um grupo formado por uma 'arrancada' de Evenepoel, num dia tão atacado quanto o perfil era acidentado, com cinco portos de montanha ao longo do percurso.

Terceiro na Volta à Comunidade Valenciana, no início da temporada, Rodríguez, segundo na Volta a França do Futuro em 2021, vive a melhor fase da carreira e conseguiu o primeiro triunfo profissional.

Nelson Oliveira (Movistar) caiu para 37.º na geral, ao cortar a meta em 56.º, enquanto André Carvalho (Cofidis) abandonou a corrida.

No sábado, a sexta e última etapa liga Eibar a Arrate em 135,7 quilómetros cheios de montanha, com sete subidas categorizadas, três de primeira categoria, uma delas quase na meta.