Jokic histórico coloca Denver Nuggets nos "play-offs" da NBA

Os Denver Nuggets garantiram o último lugar, de acesso direto, da conferência Oeste à fase decisiva da época, onde procuram vencer, pela primeira vez, o título do principal campeonato de basquetebol do mundo.

Apesar da vitória, por 127-121, contra os San Antonio Spurs, os Minnesota Timberwolves não conseguiram garantir o sexto lugar da classificação e vão ter de disputar a fase de acesso indireto aos "play-offs".

No "play-in", vão ter de defrontar os Los Angeles Clippers e, se vencerem, contra o vencedor do New Orleans Pelicans - San Antonio Spurs. Caso percam, têm nova oportunidade de marcarem presença nos "play-offs" se vencerem o duelo com a equipa que perder o mesmo encontro.