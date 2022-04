Benfica e FC Porto na final da Taça de Portugal

O Benfica e o FC Porto vão disputar a final da Taça de Portugal de hóquei em patins, reeditando a decisão de 2015/16.

As águias eliminaram o detentor do troféu, a Oliveirense, por 3-1, na segunda meia-final no Pavilhão Multiusos de Paredes.

Antes, os dragões bateram o OC Barcelos, por 8-7, num jogo decidido nos penáltis.

A final realiza-se este sábado.

Os azuis e brancos somam 17 troféus, contra 14 do Benfica.

HÓQUEI EM PATINS - Taça de Portugal - Multiusos de Paredes

1/2 Finais

FC Porto 8-7 OC Barcelos

2-2 no tempo regulamentar, 1-1 no prolongamento

intervalo:

0-1 Álvaro Morais "Alvarinho"

1-1 Carlos di Benedetto

2-1 "Rafa" Costa

2-2 Darío Giménez

2-3 Miguel Rocha

3-3 Ezequiel "Eze" Mena

Grandes Penalidades

Xavi Barroso falhou

Miguel Rocha falhou

4-3 Reinaldo Garcia

Darío Giménez falhou

5-3 Gonçalo Alves

5-4 Luís Querido

"Rafa" Costa falhou"

Joca" Guimaráes falhou

Telmo Pinto falhou

5-5 Álvaro Morais "Alvarinho"

2ª série

Gonçalo Alves falhou

Álvaro Morais "Alvarinho" falhou

6-5 Gonçalo Alves

6-6 Luís Querido

7-6 Gonçalo Alves

7-7 Luís Querido

8-7 Gonçalo Alves

Luís Querido falhou

Oliveirense 1-3 Benfica

Intervalo: 0-1 Lucas Ordonez

1-1 Lucas Martinez

1-2 Carlos Nicolia

1-3 Lucas Ordonez

Final

9 Abr - 17h

FC Porto - Benfica