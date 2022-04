Simona Halep contrata treinador de Serena Williams

“Entusiasmada por um novo capítulo. Vamos trabalhar”, escreveu Halep no Twitter, oficializando a ligação com o experiente técnico francês.

A romena, antiga número 1 do mundo, terminou uma longa ligação com Darren Cahill na temporada passada. Os substitutos não duraram muito.

A tenista Simona Halep confirma que vai começar a trabalhar com Patrick Mouratoglou, o ainda técnico de Serena Williams.

Já Mouratoglou emitiu um comunicado: “Agora sou o treinador a tempo inteiro de Simona Halep. Nos últimos oito meses percebi como sinto a falta de ser treinador. Ainda tenho muito para dar. Tive uma conversa com a Serena e a porta abriu-se, pelo menos no curto prazo, para trabalhar com outra pessoa”.

Não é ainda claro se Serena, que tem estado lesionada, vai voltar ao circuito mundial de ténis.