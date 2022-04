Futsal. Ricardinho marca na despedida, mas Portugal perde

Está consumada a despedida da Seleção do “Mágico”, a alcunha de Ricardinho no mundo do futsal.

Portugal perdeu 3-2 contra a Bélgica num jogo de preparação, disputado em Gondomar, mas o destaque foi para o “10” luso, que fez o golo 142 em 188 com a camisola das quinas.

Aos 10 minutos de jogo, Ricardinho saiu da quadra e entregou a braçadeira a João Matos. Nas bancadas lia-se a tarja gigante “Obrigado Ricardinho”

Por Portugal marcou também Bruno Coelho, numa altura em que a equipa das quinas testava um 5 para 4.

Neves, Gonçalo Sobral e Nuno Miranda estrearam-se na Seleção principal.

Steven Dillien, Gabriel D’Angelo e Yachou fizeram os tentos dos belgas.

No próximo sábado as duas equipas voltam a defrontar-se em mais um jogo treino, mas já sem Ricardinho.