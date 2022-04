Futsal. Ricardinho emocionado e “orgulhoso”

Ricardinho despediu-se, emocionado, da Seleção e com um golo.

“Hoje é um dia muito especial, com muitas emoções. É a primeira vez em que jogo com a camisola com a estrela [símbolo de campeão do mundo] e é um orgulho, não há palavras”, disse no final do jogo particular contra a Bélgica.

“Sou uma pessoa cheia de sorte, estou há tanto tempo sem treinar e sem jogar, mas chego aqui e sou recebido desta forma pelos meus companheiros da família Portugal. Fazer três treinos com a equipa e conseguir chegar aqui e ainda me despedir desta maneira, com um golo, só faltava mesmo a vitória, mas como hoje era um dia de festa, o resultado era o menos importante”, acrescentou o “10”, em declarações ao Canal 11.

Ricardinho não tem dúvidas: “Tenho de me sentir orgulhoso de todo o trajeto que fiz com a seleção de Portugal e agora estarmos conscientes e contentes, porque temos futuro com esta seleção”.

O “Mágico” luso despede-se da Seleção com 142 golos em 188 partidas com a camisola das quinas.