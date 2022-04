OC Barcelos punido com derrota 10-0 devido a desacatos

O OC Barcelos foi punido com uma derrota por 10-0 no jogo contra a Oliveirense, da jornada 12 do campeonato de hóquei em patins.

Os minhotos foram notificados esta terça-feira da decisão pela Federação Portuguesa de Patinagem e pela Federação de Patinagem do Minho.

Em causa estão os desacatos ocorridos na bancada, que levaram à suspensão da partida a 6 minutos do fim. O OC Barcelos estava a vencer na altura por 6-4.

Com a perda destes três pontos, a equipa de Barcelos desceu do terceiro para o quinto lugar da classificação.

A equipa já disse que vai recorrer para o TAS, numa altura em que faltam três jornadas para o final da fase regular da competição.

Classificação

1- FC Porto (134-60) 55 pontos

2- Sporting (123-75) 53

3- Benfica (103-59) 50

4- Oliveirense (108-58) 50

5- OC Barcelos (105-72) 49

6- Valongo (75-66) 39 -1 jogo

7- SC Tomar (68-58) 33 -2 jogos

8- HC Braga (73-78) 32 -1 jogo

9- Paço d’Arcos (76-103) 25

10- Juventude Viana (67-111) 20

11- Sanjoanense (70-111) 16

12- Parede (63-107) 15

13- SC Marinhense (58-122) 13

14- Turquel (66-109) 12