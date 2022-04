Los Angeles Lakers de LeBron falham "play-offs" da NBA

Os Los Angeles Lakers perderam com os Phoenix Suns, por 110-121, na madrugada desta quarta-feira, e falham a hipótese de marcar presença na fase decisiva da época.

Sem LeBron James, lesionado no tornozelo, os Lakers não conseguiram vencer os Suns, que tiveram em Devin Booker o maior destaque da noite, com 32 pontos e sete ressaltos.

Com este resultado, confirma-se o fim precoce da época dos Lakers, com a equipa a falhar a qualificação para os "play-offs", pela quarta vez em seis anos.

Em 19 temporadas na NBA, LeBron James já falhou tantas vezes os "play-offs" nos Lakers, como no resto da carreira. O norte-americano não alcançou esta fase nos dois primeiros anos da carreira e em Los Angeles acabou a época mais cedo em 2018/19 e na presente temporada.

A desilusão dos Lakers contrasta com a época histórica dos adversários do último jogo. Com a vitória, os Phoenix Suns, líderes da conferência Oeste, somam o 63.º triunfo da temporada e alcançam um novo recorde de equipa.